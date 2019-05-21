Володин заявил об активизации совместной работы Госдумы с профсоюзами

Москва, , 12:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости учитывать позицию профсоюзов при принятии законов.

«Нужно, чтобы решения, которые принимаются и будут приниматься Государственной Думой, вырабатывались нами совместно. У нас выстроен очень хороший и продуктивный диалог с руководством ФНПР», — сказал Володин.

Среди таких совместных решений — законопроект, закрепляющий право сельских женщин на сокращенную рабочую неделю.

Одной из тем, которая требует выработки совместных с профсоюзными организациями решений, это тема меняющегося с развитием цифровой экономики рынка труда.

«Правильно было бы сегодня, понимая, что с приходом цифровой экономики серьезно будет меняться рынок профессий, уже продумать эти вопросы с тем, чтобы у наших граждан были перспективы в этой сфере», — сказал он, добавив, что цифровая экономика будет развиваться, сокращая потребность в тех или иных профессиях.

Для таких профессий необходима переподготовка, полагает спикер Госдумы.

Он также призвал активизировать взаимодействие профсоюзных организаций с депутатами и профильными комитетами Госдумы.

«У профсоюзов есть возможность вносить предложения через депутатов. Вы лучше знаете проблемы рынка труда и можете в каждодневном режиме чувствовать градус настроений. И правильно нам было бы объединить усилия для того, чтобы вырабатывать решения, законы, опираясь на вашу экспертную поддержку и позицию. Это предложение к сотрудничеству, которое для нас крайне необходимо», — подчеркнул он.

Кроме того, Володин предложил совместно с профсоюзами анализировать уже принятые законы.

«Сегодня одним из приоритетов Государственной думы является повышение качества законотворчества и принимаемых решений. И второй вопрос, который мы могли бы более эффективно решать совместно с ФНПР и регионами — это анализ принятых законов. Это очень важный момент в нашей работе, потому что принятые законы не всегда эффективно работают. Необходимо проанализировать, как нормы закона скажутся на экономике, как они защищают человека и решают его проблемы», — заявил Володин.