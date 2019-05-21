Министр обороны Украины о своей работе: «Я сделал все возможное»

Киев, , 12:25 — REGNUM Министру обороны Украины Степану Полтораку, который намерен занимать должность до принятия решения о его отставке Верховной радой, не стыдно смотреть в глаза жителям страны. Об этом, как передает «Укринформ», заявил глава украинского военного ведомства после визита в администрацию президента, куда его вызвал глава государства Владимир Зеленский.

«Относительно моей работы… я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за пять лет, — заявил министр. — И мне точно не стыдно смотреть в глаза … украинцам».

Как передавало ИА REGNUM, 20 мая 2019 г. министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление об отставке.

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