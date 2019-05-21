Вторник, 21 Мая 2019 года
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На Украине рассказали о создании боевого робота «Ласка»

Политика

Робот похож на бронированный квадроцикл

Киев, 21 мая 2019, 12:20 — REGNUM  На Украине запорожское предприятие «Инфоком» создало боевой робот «Ласка», сообщает 21 мая украинское издание «Апостроф».

Отмечается, что робот похож на бронированный квадроцикл. Официальное название — «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0».

«Это многофункциональная платформа — может быть, как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых», — сообщили изданию на предприятии, уточнив, что роботом можно управлять дистанционно на расстоянии до 2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили, что на вооружении украинской армии в скором времени появится новый роботизированный комплекс «Охотник», которое сможет выполнять как наблюдательные, так и боевые функции.

В соцсетях пользователи отметили, что пока разработка для армии слабовата, но вот стеречь огород и охотиться на ворон — «вещь незаменимая».

Читайте подробнее: Только на ворон охотиться: на Украине испытывают нового боевого робота

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Военно-промышленный комплекс
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