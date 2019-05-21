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Джакарта поощряет укрепление торговой системы ВТО — министр торговли страны

Политика

Министры АТЭС выразили свою обеспокоенность в связи с кризисом, с которым столкнулась ВТО

Сантьяго, 21 мая 2019, 12:24 — REGNUM  Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что его страна поощряет укрепление торговой системы Всемирной торговой организации (ВТО) на совещании министров азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что все министры АТЭС выразили свою обеспокоенность в связи с кризисом, с которым столкнулась ВТО как международная организация, регулирующая глобальную торговлю.

В этой связи Индонезия призывает все страны АТЭС работать вместе, чтобы подтвердить свою приверженность укреплению системы многосторонней торговли.

Что касается достижения Богорских целей в 2020 году, министры стран АТЭС согласилась расширить сотрудничество для углубления региональной экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе для содействия инвестициям, торговле товарами и услугами.

Энггартиасто Лукита заявил, что в политическом и экономическом плане форум АТЭС очень важен для выражения национальных интересов и укрепления позитивного имиджа Индонезии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского регионадля сотрудничества в области региональной торговли, повышения экономического роста и процветания в регионе.

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Всемирная Торговая Организация
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