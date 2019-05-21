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В Турции выдали ордеры на арест 140 человек, подозреваемых в террорисзме

Политика

Все они подозреваются в связях с ФЕТО

Анкара, 21 мая 2019, 12:23 — REGNUM  Прокуратура Турции выдала ордеры на арест еще 140 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 21 мая Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции выдали ордеры на арест 249 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

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Попытка военного переворота в Турции
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