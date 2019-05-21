ВВС Турции продолжают бомбить территорию Ирака

Анкара, , 12:11 — REGNUM ВВС Турции продолжают наносить удары по позициям Рабочей партии Курдистана на севре Ирака, об этом 21 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая авиации поразила некоторые объекты повстанцев, уничтожив склады с оружием и амуницией, а также укрытия курдов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители ЕС посетили лидера РПК в турецкой тюрьме