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ВВС Турции продолжают бомбить территорию Ирака

Политика

Целью военных являются позиции Рабочей партии Курдистана

Анкара, 21 мая 2019, 12:11 — REGNUM  ВВС Турции продолжают наносить удары по позициям Рабочей партии Курдистана на севре Ирака, об этом 21 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкая авиации поразила некоторые объекты повстанцев, уничтожив склады с оружием и амуницией, а также укрытия курдов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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