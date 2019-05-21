Блокада США лишила Венесуэлу $130 млрд

Москва, , 12:13 — REGNUM Действия США нанесли экономике Венесуэлы ущерб в размере $130 млрд за три года. Об этом заявил венесуэльский посол в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса 21 мая на брифинге в Москве.

Он пояснил, что в 2015 — 2018 годах экономика Боливарианской республики несла потери и издержки от введенной Вашингтоном экономической блокады. Ущерб оценивается в $130 млрд, этих средств стране хватило бы на девять лет.

Тортоса добавил, что в более чем 40 банках 17 стран мира заблокированы средства Венесуэлы в размере $5 млрд 470 млн. Так, более $1,5 млрд заморожены в португальском Novo Banco, с которым работала нефтяная госкомпания PDVSA. Еще $1,32 млрд в золоте остаются в Банке Англии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о запланированном отказе Венесуэлы от сотрудничества с платежными системами Visa, MasterCard и Maestro. Венесуэла намерена развивать национальную платежную систему и уже в ноябре 2019 года прекратить операции по дебетовым картам указанных платежных систем.

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