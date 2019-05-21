В Ирак прибыли 60 автомобилей с американскими военными

Багдад, , 12:11 — REGNUM Более 60 автомобилей с американскими военнослужащими прибыли в Ирак через Иорданию, сообщает 21 мая «BasNews» со ссылкой на источник.

«Свыше 60 американских военных автомобилей въехали в Ирак через пограничный пункт «Требиль» и направились в сторону военной база «Айн-Асад», расположенной в провинции Анбар», — отмечает источник.

Напомним, напряженность на территории Ближнего Востока значительно усилилась в связи с продолжающимся противостоянием Ирана и США. Ранее Пентагон направил сюда авианосную группу.

Вашингтон также повысил уровень угрозы для своих представителей и в Ираке, опасаясь возможной агрессии со стороны шиитских ополченцев, лояльных Тегерану.

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