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В Ирак прибыли 60 автомобилей с американскими военными

Политика

Напряженность между США и Ираном усиливается

Багдад, 21 мая 2019, 12:11 — REGNUM  Более 60 автомобилей с американскими военнослужащими прибыли в Ирак через Иорданию, сообщает 21 мая «BasNews» со ссылкой на источник.

«Свыше 60 американских военных автомобилей въехали в Ирак через пограничный пункт «Требиль» и направились в сторону военной база «Айн-Асад», расположенной в провинции Анбар», — отмечает источник.

Напомним, напряженность на территории Ближнего Востока значительно усилилась в связи с продолжающимся противостоянием Ирана и США. Ранее Пентагон направил сюда авианосную группу.

Вашингтон также повысил уровень угрозы для своих представителей и в Ираке, опасаясь возможной агрессии со стороны шиитских ополченцев, лояльных Тегерану.

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Противостояние Ирана и США
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