Югорский депутат требует восстановить памятник Ленину в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, , 12:12 — REGNUM В столице Югры Ханты-Мансийске депутат думы ХМАО, руководитель фракции КПРФ Алексей Савинцев провёл двухчасовой одиночный пикет перед зданием горадминистрации. Он таким образом выразил протест против неисполнения властями города решения об установке памятника Владимиру Ильичу Ленину, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Instagram Алексея Савинцева.

Алексей Савинцев напомнил, что в советское время памятник вождю мирового пролетариата стоял на центральной площади Ханты-Мансийска. И был демонтирован после распада СССР. В 2017 году в столице Югры прошло несколько публичных слушаний по вопросу установки памятника Владимиру Ленину, в которых приняли участие представители Совета ветеранов Ханты-Мансийска, студенты, преподаватели вузов, учителя, воспитатели, бизнесмены, Общественная палата города. По словам Алексея Савинцева, 80% горожан высказалось за восстановление памятника Ленину.

«Было принято решение рекомендовать администрации города вернуть памятник основателю первого в мире социалистического государства Владимиру Ленину на улицы Ханты-Мансийска. Однако администрация города проигнорировала мнение его жителей», — сообщает на своей странице в Instagram Алексей Савинцев.

Жители Ханты-Мансийска, опрошенные членами штаба КПРФ-Югра, положительно относятся к возвращению памятника вождю мирового пролетариата на улицы столицы Югры. Предлагается и место для мемориала — в сквере СССР, который решено было сделать на остановке «Нарсуд». Югорские коммунисты также напоминают, что 22 апреля 2020 года исполнится 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина и осталось не так много времени для организационных мероприятий для установки памятника.

В мэрии Ханты-Мансийска заявили Ura.ru, что на самом деле по результатам слушаний 2017 года мнение горожан разделилось примерно пополам. Решение об установке памятника Ленину не было окончательно принято, так как существует риск раскола в обществе и эскалации конфликта между жителями столицы ХМАО.