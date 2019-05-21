Жириновский рассказал о негласной установке в высших кругах Израиля

Москва, , 12:03 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допускает сбрасывание Ираном ядерной бомбы на Израиль, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Усилилась напряженность со стороны Ирана, который тоже выходит из ядерной сделки, и это значит, что он вновь приступит к обогащению урана, который ему позволит использовать для создания атомной бомбы», — заявил Жириновский.

Депутат Госдумы рассказал о негласной установке по действиям страны-агрессора, обладающей ядерным оружием.

«В высших кругах Израиля существует негласная установка: если рядом появится страна, которая будет в состоянии изобрести атомную бомбу и сбросить на Израиль, эта страна будет уничтожена, ибо это инстинкт самосохранения — иначе будет уничтожен Израиль», — заявил Жириновский.

Он напомнил заявления политиков Ирана о намерении уничтожить страну.

«В Иране неоднократно говорили: стереть с лица земли (Израиль)», — продолжил депутат.

Парламентарий прогнозирует начало сухопутной операции в Иране, по его мнению, есть необходимость вводить войска с Афганистана и Ирака.