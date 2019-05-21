В Крыму Зеленскому пророчат судьбу Порошенко

Симферополь, , 12:02 — REGNUM Сохранение прежнего курса киевских властей приведёт к тому, что новый президент Украины Владимир Зеленский закончит так же, как его предшественник Пётр Порошенко. Такое мнение 21 мая на своей странице ВКонтакте высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя призыв Зеленского ужесточить санкции против Российской Федерации.

«Зеленский на встрече с делегацией Белого дома призвал США ужесточить санкции против России, сообщают СМИ. До этого он пообещал «вернуть» Крым. Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему «продолжить политику Порошенко». Но тогда Зеленский и закончит, как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2», — отметил глава российского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Владимир Зеленский принёс присягу президента Украины на заседании Верховной рады, заявил о роспуске Верховной рады и призвал членов правительства написать заявления об отставке.

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