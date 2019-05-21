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Казахстан попросил Германию упростить визовый режим

Политика

20 мая в Нур-Султане прошло 17-е заседание казахстанско-германской межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев

Нур-Султан, 21 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Казахстан обратился к Германии с просьбой рассмотреть возможность упрощения процедуры выдачи виз для граждан республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

20 мая в Нур-Султане прошло 17-е заседание казахстанско-германской межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих не территории Казахстана.

Участники совещания также обсудили вопросы сотрудничества в области экономики и образования. Стороны отметили, что страны имеют высокий потенциал сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Напомним, в мае 1996 года правительства Казахстана и Германии подписали соглашение о сотрудничестве по поддержке граждан Казахстана немецкой национальности. По официальным данным, немецкая община в республике насчитывает 200 тыс. человек.

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Политическая жизнь Казахстана
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