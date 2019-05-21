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В Москве ожидают визита спикера парламента Южной Кореи

Политика

Планируется, что визит состоится в начале следующей недели

Москва, 21 мая 2019, 11:58 — REGNUM  В Москву с официальным визитом прибудет делегация Национального собрания Южной Кореи. Возглавит её спикер парламента Мун Хи Сан. Об этом сообщили в комитете Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности.

В комитете уточнили, что вопрос, связанный с подготовкой и проведением официального визита делегации Национального собрания Республики Корея, включён в повестку дня, пишет ТАСС. Визит должен состояться 27−29 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможном визите председателя Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан в России в 2019 году в январе заявлял руководитель правящей Демократической партии в Нацсобрании Южной Кореи Хон Ён Пхё. Южнокорейский парламентарий выразил надежду, что в ходе этого визита стороны смогут провести первый межпарламентский совет и обсудить проекты практического сотрудничества между странами.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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