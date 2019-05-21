«Мы никогда не исключали хирургический путь реформы судебной власти»

Ереван, , 11:50 — REGNUM Качественные реформы судебной власти в стране давно являются необходимостью. Об этом заявил председатель Высшего судебного совета (ВСС) Армении Гагик Арутюнян. По его мнению, что за этот короткий и сложнейший период были зафиксированы серьезные результаты как в вопросах многофакторного изучения ситуации, так и в разработке и поэтапной реализации стратегических направлений становления эффективного правосудия. ИА REGNUM представляет интервью «Арменпресс» с председателем Верховного судебного совета Армении Гагиком Арутюняном.

: — Господин Арутюнян, Вы не участвовали в совещании в правительстве РА 20 мая, но что скажете об итогах обсуждений?

Причины неучастия чисто технические и не считаю нужным обращаться к этому. Что же касается проблемы в целом, хотел бы подчеркнуть, что качественные реформы судебной власти в стране давно являются задачей повестки, которой мы основательно коснулись и в нашем ежегодном сообщении, и на которую была полностью направлена деятельность Высшего судебного совета за прошлый год. За этот короткий и сложнейший период были зафиксированы серьезные результаты как в вопросах многопрофильного изучения ситуации, так и в разработке и поэтапной реализации стратегических направлений становления эффективного правосудия.

Наш принципиальный подход заключается в том, что системные реформы, как проблема общегосударственного приоритета, необходимо осуществлять при помощи эффективного применения конституционного инструментария, создания заранее необходимых законодательных гарантий и равноценных структурных шагов и шагов по созданию судов.

: — Однако сегодня речь идет о хирургическом вмешательстве.

— Мы никогда не исключали и этот путь. Однако мы считали и считаем, что хирургическое вмешательство также должно быть конституционным, не должно приводить к нарушению прав людей, не иметь разрушительных последствий и служить установлению верховенства права.

: — А Вы не считаете важным, каким образом и какими способами это должно быть осуществлено?

— Естественно, это тоже очень важно. Не думаю, что необходимо отдельно перечислять все равноценные статьи Конституции и конституционного Закона РА «Судебный кодекс РА», международные обязательства Республики Армения, но констатирую, что любое неправомерное, оскорбляющее человеческое и профессиональное достоинство действие может стать опасным прецедентом, чреватым многочисленными негативными, вплоть до неутешительных, последствиями.

[[[flag]]]: — А можете ли выделить те три ключевых, исходных подхода в плане эффективного решения проблемы?

— Пожалуй, выделил бы следующие: Во-первых, первоочередной и приоритетной задачей в Республике Армения следует считать создание необходимых и достаточных гарантий полноценного становления и эффективной деятельности судебной власти, функциональной, структурной, материальной и социальной независимости, во-вторых, решение объективных проблем не может быть отодвинуто на задний план, отдавая предпочтение субъективным и ситуационным подходам, в-третьих, правовые шаги, направленные на реформы судебной власти, не могут быть реализованы без четко разработанных концептуальных подходов и, в связи с чем Совет и лично я неоднократно представляли комплексные предложения.

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