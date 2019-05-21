Лидер оппозиции ДР Конго вернулся в страну

Лубумбаши, Конго, , 11:59 — REGNUM Лидер оппозиции в ДР Конго Моис Катумби прибыл в город Лубумбаши после почти трёх лет жизни в иммиграции. Его встретили тысячи сторонников в аэропорту Луано, передает ВВС Swahili.

Экс-президент ДР Конго Жозеф Кабила обвинил оппозиционера в незаконном получении второго гражданства, а также в клевете и организации заговора против правительства. В 2016 году Катумби был приговорен к трем годам тюремного заключения за незаконную покупку дома на востоке страны.

Новый президент ДР Конго Феликс Чисекеди снял обвинения с Катумби. Он был амнистирован в числе других политических заключённых.

После посещения Лубумбаши Катумби намерен совершить визит по всей ДР Конго.