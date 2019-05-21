Вторник, 21 Мая 2019 года
11:59:48 МСК

Лидер оппозиции ДР Конго вернулся в страну

Политика

Он был в числе политических заключённых, амнистированных новым президентом ДР Конго

Лубумбаши, Конго, 21 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Лидер оппозиции в ДР Конго Моис Катумби прибыл в город Лубумбаши после почти трёх лет жизни в иммиграции. Его встретили тысячи сторонников в аэропорту Луано, передает ВВС Swahili.

Экс-президент ДР Конго Жозеф Кабила обвинил оппозиционера в незаконном получении второго гражданства, а также в клевете и организации заговора против правительства. В 2016 году Катумби был приговорен к трем годам тюремного заключения за незаконную покупку дома на востоке страны.

Новый президент ДР Конго Феликс Чисекеди снял обвинения с Катумби. Он был амнистирован в числе других политических заключённых.

После посещения Лубумбаши Катумби намерен совершить визит по всей ДР Конго.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить