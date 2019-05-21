Экс-глава спецслужбы ФРГ поддержал Штрахе в скандале с видео с Ибицы

Берлин, , 11:58 — REGNUM Бывший глава Федеральной службы защиты Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен обвинил левые политические силы в атаке на Австрийскую партию свободы (АПС) и использование ими запрещенных методов политической борьбы. В интервью газете Der Bild он осудил действия немецких средств массовой информации при освещении событий в Австрии.

«Для многих левых и крайне левых активистов в «борьбе против правых» оправданы любые средства. Я придерживаюсь иного мнения», — сказал Маасен.

«Примечательно, что Социал-демократическая партия Австрии в 2017 году наняла сомнительного консультанта, который в ходе кампании против политического оппонента прибегал к приемам с целью преднамеренно дискредитировать его», — добавил он.

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Публикацию видеозаписи неформальной встречи лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с «племянницей русского олигарха Аленой Макаровой» на Ибице в 2017 году он назвал «нарушением табу».

Напомним, Маасен был уволен с поста главы спецслужбы после массовых выступлений жителей саксонского города Хемниц против миграционной политики властей в августе-сентябре 2018 года. Маасен вопреки точке зрения правительства настаивал, что сообщения о погромах со стороны правых радикалов в городе — дезинформация.

Как сообщало ИА REGNUM, публикация встречи Штрахе на Ибице привела к провалу правящей коалиции в Австрии. В стране в начале осени пройдут досрочные парламентские выборы.

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