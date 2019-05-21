Зеленский «развеял» иллюзию России о санкциях

Москва, , 11:38 — REGNUM Первый указ о Владимир Зеленский о назначении себя главнокомандующим Вооруженными силами Украины не представляет собой ничего чрезвычайного. Скорее наоборот, это рутинный формальный шаг, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

По украинским законам президент не автоматически становится главнокомандующим, а должен сам себя назначить. Зеленский и назначил. Можно увидеть символ в том, что это был первый указ. Но думается, что здесь нет никакого особенного смысла, это просто следование традиции и процедуре.

«Показателен призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России. Тем самым он показал, что будет продолжать внешнюю политику Петра Порошенко. И если подумать это вполне ожидаемо», — считает эксперт.

Во-первых, политику формируют не президенты, а элиты. А по поводу союза с Западом и конфронтации с Россией в украинской элите полный консенсус. Если Зеленский пойдет против элиты он недолго просидит в своем кресле. Более того если бы он собирался идти против элиты он до этого кресла просто бы не добрался.

Во-вторых, судя по его речи, во внутренней политике Зеленский идет на конфронтацию с частью элиты. Но победить в этой борьбе он может только в одном случае, если в борьбе с одной группой элиты будет отпираться на другую. Поэтому он не может выступать с миротворческой внешней политикой. Так как в этом случае вся элита объединится против Нового президента Украины.

«У России была иллюзия, что новый лидер Украины изменит внешнюю политику. Мы постоянно этого ждем от новых лидеров разных стран от Трампа до Макрона и от итальянских правых до Зеленского. Но почти всегда это оказывается иллюзией, что самое дорогое и опасное в политике. Россия должна быть благодарны Зеленскому, что он развеял эту иллюзию», — высказал свою точку зрения Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США попросил, «чтобы США продолжали ужесточение санкций против России».

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