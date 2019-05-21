«Народный фронт» идёт в небытие, Порошенко потерял влияние — эксперт

Киев, , 11:38 — REGNUM На Украине нет политического противостояния, которое может дестабилизировать обстановку в стране. Об этом 21 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

По его словам, постмайданная власть больше не будет влиять на политику Украины.

«Ситуация довольно очевидная. Вся постмайданная власть сформирована двумя политическим проектами, один из которых уже точно идёт в небытие (о «Народном фронте»), другой (о Блоке Петра Порошенко) ещё будет бороться за возможность иметь свою фракцию в Верховной Раде, но уже не будет влиять на процессы, которые там будут происходить. В такой ситуации они хотели оттянуть каким-то образом, исправить электоральные настроения. Сегодня они могут нагнетать страхи», — пояснил Лавринович.

Он также заверил, что руководство центральных органов власти не собирается объявлять забастовку или прогуливать работу.

«Не думаю, что министры или руководители центральных органов исполнительной власти объявят забастовку и будут прогуливать свою работу. Даже если будет принята отставка всего Кабинета министров, весь Кабмин обязан выполнять свои обязанности, свою работу до момента формирования нового состава Кабинета министров… Два месяца избирательной кампании никоим образом не смогут серьезно повлиять на ситуацию в стране», — считает Лавринович.

Эксперт отметил, что Зеленский не ставит ультиматумов политической системе. Роспуск парламента поможет президенту реализовать свою политическую программу.

«В первый же день он показал, что не хочет сбавлять темп и пытается сразу решать максимальное количество проблемы, которые есть. Это нужно расценивать как шаг, а не как ультиматум… Вопрос досрочного прекращения полномочий Верховной Рады возник и обсуждался ещё в течении избирательной кампании. А после её завершения он стал не просто актуальным, но и понятным», — подытожил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Зеленский призвал членов правительства Украины подать в отставку. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство. «У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва», — отметил Зеленский.