«Зеленскому предстоит много чего узнать и понять» — президент Литвы

Вильнюс, , 11:36 — REGNUM

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сегодня, 21 мая, досрочно проголосовала на президентских выборах, прокомментировала свои ощущения от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, на которой она присутствовала 20 мая.

«Мы должны пожелать ему в первую очередь выносливости, учиться каждый день, ответственности и поддержки людей — надолго», — сказала Грибаускайте подчёркивая, что сохранять поддержку людей чрезвычайно сложно, а самому Зеленскому «предстоит много чего узнать и понять».

При этом, на вопрос о том, показался ли Зеленский её «надёжным партнёром», Грибаускайте ответила, что «время покажет».

Судя по всему, уходящему президенту Литвы не понравилась инициатива Зеленского избавиться от портретов главы государства во властных учреждениях. Портреты Грибаускайте в самой Литве встречаются чаще, чем президентов других стран ЕС в их странах. За десятилетие было отпечатаны десятки тысяч портретов, которые висят как в кабинетах чиновников, так даже в школах и детских садах.

Отвечая на вопрос, как она отнеслась к такой инициативе, Грибаускайте сказала, что это «внутренний вопрос», но тут же добавила: «(на Украине) были разные истории, но они были связаны с художественным фильмом, и это не имеет ничего общего ни с портретом, ни с имиджем президента».