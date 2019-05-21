Президент Литвы усомнилась в достойности выбора 40% избирателей

Вильнюс, , 11:34 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сегодня, 21 мая, досрочно проголосовала во втором туре президентских выборов в Литве и выборов депутатов Европарламента усомнилась в достойности выбора 40% проголосовавших в первом туре избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос, за кого она проголосовала, Грибаускайте уточнять не стала, но подчеркнула, что «нем всем повезло, что состязаются достойные второго тура кандидаты». «Я голосовала за лучшего кандидата, желаю каждому гражданину Литвы выбрать исходя из того, что говорит его разум и сердце. Это весь мой комментарий», — сказала уходящий президент Литвы.

Во второй тур прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Грибаускайте ранее принимала активное участие в кампании против действующего премьера Саулюса Сквернялиса, который занял третье место и не прошёл во второй тур. Отметим, что за двух кандидатов, прошедших во второй тур, суммарно голосовало чуть более 60% пришедших на голосования избирателей. Остальные 40% отдали свои голоса другим кандидатам.

Основной день голосования во втором туре выборов президента Литвы, вместе с выборами депутатов Европарламента от Литвы, состоится 26 мая.