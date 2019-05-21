Снижение тарифов ЖКХ обернётся кризисом — премьер-министр Украины

Киев, , 11:41 — REGNUM Ушедший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что понижение тарифов на оплату ЖКХ на Украине может вызвать серьёзный кризис и даже разрыв международных договоров. Об этом он заявил 20 мая в эфире телеканала ICTV.

«Я думаю, что попытка снижения тарифов может повлечь за собой серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса», — рассказал он.

Гройсман отметил, что если была возможность снизить тарифы, то он сделал бы это «позавчера».

Он добавил, что Украина обязалась поддерживать определённый уровень цены на газ для населения не во время работы правительства Гройсмана, а в 2008 году. Все дальнейшие годы этот договор только продлевался.

Как сообщало, ранее политолог Алексей Якубин спрогнозировал снижение тарифов новым составом Верховной рады. По его мнению, если этого не произойдёт, коммунальная система страны будет уничтожена гигантским долгом, который ежемесячно растёт на 8 млрд гривен или более $300 млн.

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