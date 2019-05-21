Главный спасатель Омской области существенно разбогател

Омск, , 11:25 — REGNUM Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский за 2018 год заработал 3 072 446,75 рубля (3,07 млн). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сведения о его доходах опубликованы на сайте МЧС России.

Колодинскому принадлежат квартира площадью 39 кв. м, автомобиль Chevrolet Aveo.

Его супруга заработала за прошлый год 257,5 тыс. рублей.

Семье главного омского спасателя принадлежат доли в квартире площадью 66 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, начальником Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Вячеслав Колодинский был назначен указом президента РФ от 4 июня 2018 года. С февраля 2018 года он исполнял обязанности начальника регионального ГУ МЧС.

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За 2017 год Колодинский, будучи первым заместителем начальника областного главка МЧС, заработал 1 295 360,17 рубля (1,3 млн). Супруга отчиталась о доходе за 2017 год в размере 183,9 тыс. рублей.