Террористов стали чаще поддерживать криптовалютой — ФСБ

Душанбе, , 11:23 — REGNUM Финансовая поддержка террористических групп криптовалютой получает распространение. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил в Душанбе на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств — участников СНГ.

Он пояснил, что террористы стали шире применять электронные платежные системы и криптовалюты для перемещения денежных средств. Поддержку террористической сети оказывают некоторые страны и организации.

Группировки также получают выручку от незаконной продажи нефти, торговли рабами и иных видов преступной деятельности. Поддерживает их и хавала — используемая в мусульманских странах неформальная финансовая система, работающая на основе взаимозачёта брокеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников рассказал о почти 5 тыс. террористов, переброшенных в северные провинции Афганистана к границам стран СНГ. Речь в основном идет о боевиках, воевавших в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ: 5 тыс. террористов переброшены в Афганистане к границам СНГ