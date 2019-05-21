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Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент — СМИ

Политика

Когда именно могут пройти досрочные выборы он не уточнил

Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент — СМИ
Hugoshi
Николас Мадуро

Каракас, 21 мая 2019, 11:24 — REGNUM  Провести досрочных выборов в Национальную ассамблею предложил президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге, который транслировался в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Давайте проведем выборы в Национальную ассамблею. Пускай это будет мирное решение, основанное на (свободном — ред.) избирательном процессе, демократическое и конституционное», — сказал президент Венесуэлы.

Дату досрочных выборов в парламент страны Мадуро не сообщил.

Напомним, после президентских выборов в январе 2019 года в Венесуэле разгорелся конфликт между победителем голосования Николасом Мадуро и председателем парламента Хуаном Гуайдо. Последний отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Его поддержали ряд западных стран, в том числе Соединённые Штаты. Они признали Гуайдо главой государства.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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