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В Северо-Казахстанской области назначили нового прокурора

Политика

Срок службы Багбана Таймбетова в органах прокуратуры составляет 27 лет

Петропавловск, Казахстан, 21 мая 2019, 11:20 — REGNUM  Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов назначил прокурором Северо-Казахстанской области советника юстиции третьего класса Багбана Таймбетова, сообщили 21 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таймбетов родился в 1963 году. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности «правоведение». Срок службы в органах прокуратуры составляет 27 лет.

В разные годы Багбан Таймбетов занимал должности прокурора Джамбульской и Восточно-Казахстанской области. Занимал также должности заместителей прокуроров Карагандинской и Кызыл-Ординской областей.

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