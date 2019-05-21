Вторник, 21 Мая 2019 года
11:15:04 МСК

На Украине начала работу миссия МВФ

Политика

Эксперты фонда, которые планируют находится в стране 2 недели, намерены оценить выполнение текущей программы сотрудничества

Киев, 21 мая 2019, 11:14 — REGNUM  Эксперты Международного валютного фонда (МВФ), которые прибыли на Украину, уже приступили к работе. Об этом «Украинским Новостям» сообщил представитель Киевского офиса МВФ.

«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.

По его словам, эксперты фонда, которые планируют находится в стране 2 недели, намерены оценить выполнение текущей программы сотрудничества Украины с МВФ.

20 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что сотрудничество Украины с МВФ никак не помогло экономике страны. По словам политика, это принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.

Читайте также: МВФ оказался плохим «доктором» для экономики Украины — Рабинович

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить