На Украине начала работу миссия МВФ

Киев, 21 мая 2019, 11:14 — REGNUM Эксперты Международного валютного фонда (МВФ), которые прибыли на Украину, уже приступили к работе. Об этом «Украинским Новостям» сообщил представитель Киевского офиса МВФ.
«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
По его словам, эксперты фонда, которые планируют находится в стране 2 недели, намерены оценить выполнение текущей программы сотрудничества Украины с МВФ.
20 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что сотрудничество Украины с МВФ никак не помогло экономике страны. По словам политика, это принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
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