Инициаторам самороспуска думы Екатеринбурга пригрозили комиссией по этике

Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM Екатеринбургская городская дума соберёт комиссию по этике после попытки депутатов КПРФ распустить парламент. Об этом заявил журналистам спикер гордумы Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Володина, депутаты ещё не решили, будет ли заседание комиссии открытым или закрытым.

Кроме того, будет предпринята попытка «достучаться» до главы КПРФ Геннадия Зюганова. Ряд екатеринбургских депутатов обеспокоило, что в партии вскрылся «раскол» по теме протестов против строительства храма Святой Екатерины. Если депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) выражал неприятие беспорядкам в сквере на Октябрьской площади, то городские парламентарии от партии, напротив, активно участвовали в протестных акциях. Особое возмущение высказал скандальный депутат гордумы Александр Колесников, который известен тем, что ранее назвал журналистов бестолочами.

Пока не ясно, каким образом ситуация будет «донесена» до Зюганова.

Напомним, ранее гордума отвергла предложение о самороспуске, предложенное тремя депутатами фракции КПРФ. В ответ «ликвидаторам» предложили самим сдать мандаты, но они этого не сделали.

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