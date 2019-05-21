Госсовет КНР сообщил о ряде назначений и отставок на официальных должностях

Пекин, , 11:10 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал очередные отставки и назначения на ряд официальных должностей, сообщает 21 мая газета China Daily.

Хао Пэн был назначен главой Комиссии по управлению и надзору за государственными активами при Госсовете КНР, сменив на посту Сяо Яцина, который, в свою очередь, был назначен главой Государственной администрации КНР по рыночному регулированию вместо Чжан Мао, который покину эту должность.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отставках и назначениях на ряде управляющих должностей в Китае, включая смену глав Национальной комиссии КНР по здравоохранению, Администрации национальной интеллектуальной собственности и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР.

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