Вторник, 21 Мая 2019 года
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Госсовет КНР сообщил о ряде назначений и отставок на официальных должностях

Политика

Произошла рядовая смена руководителей некоторых ведомств

Пекин, 21 мая 2019, 11:10 — REGNUM  Госсовет КНР анонсировал очередные отставки и назначения на ряд официальных должностей, сообщает 21 мая газета China Daily.

Хао Пэн был назначен главой Комиссии по управлению и надзору за государственными активами при Госсовете КНР, сменив на посту Сяо Яцина, который, в свою очередь, был назначен главой Государственной администрации КНР по рыночному регулированию вместо Чжан Мао, который покину эту должность.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отставках и назначениях на ряде управляющих должностей в Китае, включая смену глав Национальной комиссии КНР по здравоохранению, Администрации национальной интеллектуальной собственности и Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсовет КНР сообщил о новых назначениях и отставках чиновников

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Политика Китая
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