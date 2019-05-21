Рада назначит премьера на время избирательной кампании Гройсмана — эксперт

Киев, , 11:09 — REGNUM

В ближайшее время Верховная Рада Украины может назначить нового премьер-министра, поскольку действующий премьер-министр Владимир Гройсман собирается уйти в отставку, чтобы принять участие в парламентской кампании. Об этом 21 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

«На это время Верховная Рада может определить другого человека, чтобы руководить правительством. Я так понимаю, что господин Гройсман именно этого и хочет, чтобы пойти на избирательную кампанию, не будучи обремененным премьерским креслом», — сказал Лавринович.

Он прогнозирует, что уже в августе на Украине заработает новый состав правительства.

«Новый состав кабмина рождается тогда, когда в Верховной Раде при наличии коалиции, которой нет в парламенте, определяется кандидатура премьер-министра. Новый состав правительства появится только после завершения досрочных выборов. Только в августе появится новый премьер-министр», — рассказал Лавринович.

Эксперт также прогнозирует полную замену руководства силового блока из-за его непрофессионализма и коррумпированности.

«Что касается силового блока. Больше всего вопросов относительно их коррумпированности, непрофессионализма. Кроме того, эти позиции назначаются и увольняются по инициативе президента Украины или президентом Украины при согласовании с Верховной Радой», — добавил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая премьер-министр Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая.

«Правительство слаживает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая — ред.) очередного заседания правительства», — сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер рассказал о планах принять участие в парламентской кампании 2019 года и завести в Раду свою политическую силу.