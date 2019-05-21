В Польше увидели в ЕС очень сильное российское лобби

Варшава, , 11:08 — REGNUM Большая часть из 30 тысяч групп влияния, которые действуют в центральных органах Евросоюза, так или иначе связана с Россией. Такое мнение в интервью еженедельнику Gazeta Polska высказал лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

По его словам, российское лобби в Брюсселе очень сильно: часть ультраправых партий, которые войдут в новый Европарламент по итогам предстоящих выборов, получали от России финансовую поддержку.

«Это влияние покажется ещё более значительными, когда мы оценим его масштабы и эффективность с точки зрения политики отдельных государств», — отмечает Качиньский.

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По утверждению Качиньского, «люди Москвы» действуют и в Польше. В его понимании, к ним относятся те, кто высказывает критику в адрес планов Польши по размещению на территории страны американской военной базы, называя её «оккупационной».