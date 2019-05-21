Вице-президент Индонезии прокомментировал проигрыш Субианто на выборах

Джакарта, , 11:10 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что для кандидата в президенты Прабово Субианто было бы лучше поздравить выбранного главу государства Джоко Видодо с победой на президентских выборах 2019 года, сообщает Antaranews.

«Это этично, когда проигравший поздравляет победителя. Когда я проиграл Сусило Бамбанг Юдойоно, я сразу же позвонил ему, чтобы поздравить. Я принял это», — прокомментировал Юсуф Калла в офисе вице-президента в Джакарте 21 мая.

По его словам, лидером должна обладать позиция великой души, особенно в такой политической ситуации, которая складывается в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила результаты проведенных в стране президентских выборов, согласно которым пара Джоко Видодо — Маруф Амин набрала более 85 млн голосов или 55,5%, а пара Прабово Субианто — Сандиага Уно получила более 68 млн голосов или 44,5%. Национальная явка избирателей на президентских выборах 2019 года достигла почти 200 млн избирателей.

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