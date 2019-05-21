Германия предоставила Украине 82 млн евро на реформы

Киев, , 11:08 — REGNUM Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь на сумму €82 млн, об этом 20 мая заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в социальной сети Twitter.

«Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского: Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году. Сегодня в Киеве подписывается протокол!», — сказано в сообщении.

Инаугурацию нового президента Украины посетил бывший президент ФРГ Кристиан Вульф.

Напомним, 21 мая в Киеве начинает работу комиссия МВФ, которая прибыла столицу Украины с целью проконтролировать ход выполнения поставленных перед Украиной условий.

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