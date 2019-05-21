В Молдавии создают «Буджак»: новая гагаузско-болгарская партия от Дудогло

Комрат, Молдавия, , 11:03 — REGNUM Гагаузское движение «Девлет», возглавляемое экс-депутатом парламента Молдавии от правящей Демпартии Николаем Дудогло, поддержит инициативу о создании гагаузско-болгарской партии «Буджак». Об этом Дудогло сообщил по итогам прошедшего в Комрате съезда организации, передает ИА REGNUM.

«В Молдавии живут более 200 тыс. гагаузов и еще около 90 тыс. болгар», — сообщил Дудогло. Интересов этих людей и регионов, по словам политика, молдавские партии не представляют, и новая партия займется решением их проблем.

Отметим, что это не первая попытка создать в Гагаузии и юге Молдавии собственную партию, но до сих пор успехов в таких начинаниях не было. Существование региональных партий в Молдавии не допускается, и желающим создать такие политические силы приходится собирать подписи во всех регионах Молдавии.