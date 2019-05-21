Канцлер Австрии прокомментировал смерть Ники Лауды

Вена, , 11:01 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал смерть своего соотечественника, трехкратного чемпиона «Формулы-1» Ники Лауды. Совместное фото с Лаудой и соболезнования он опубликовал на своей странице в Instagram 21 мая.

«С уходом Ники Лауды Австрия теряет одну из самых выдающихся личностей. Гоночные трассы были его родиной, а авиация — любовью. Как никто другой, он неоднократно боролся и возвращался к жизни. Он образец мужества, дисциплины и прямоты. Вся страна и весь мир автоспорта оплакивают великого австрийца. Ники, тебя будет не хватать нам. Лично, а также от имени Республики я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования его супруге и детям!», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпион «королевских гонок» 1975, 1977 и 1984 годов Ники Лауда скончался 20 мая в возрасте 70 лет. В прошлом году он перенес операцию по трансплантации легкого.

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