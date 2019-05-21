Глава МИД Турции открыл здание нового посольства в Гватемале

Анкара, , 10:57 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогла, находящийся с официальным визитом в Гватемале, открыл новое здание посольства, сообщает 21 мая Anadolu Ajansi.

«Гватемала является одним из важнейших стратегических партнеров Турции в Латинской Америке», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства во время церемонии.

Чавушоглу также отметил, что партнерство между странами развивается во всех областях, в том числе культурной и экономической.

Напомним, Турция активно проникает в страны Латинской Америки, в настоящее время Анкара располагает здесь одним генеральным консульством и 16 посольствами, вскоре планируется открыть посольство в Уругвае.

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