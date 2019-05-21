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В Минобороны РФ сообщили о ситуации в сирийских зонах деэскалации

Политика

За сутки 20 мая Россия зафиксировала 11 случаев нарушения перемирия

Москва, 21 мая 2019, 10:55 — REGNUM  Россия за сутки 20 мая зафиксировала 11 случаев нарушения перемирия в Сирии, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что нарушения режима прекращения боевых действий зафиксировано в провинциях Алеппо (1), Латакии (8) и Хаме (2).

В свою очередь Турция зафиксировала 19 случаев стрельбы: в Алеппо (6), Идлибе (4), Латакии (2), Хаме (7).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России предупредили о подготовке боевиками в провинции Идлиб провокации с химическим оружием.

Читайте подробнее: Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием — Минобороны РФ

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Война в Сирии
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