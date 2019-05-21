В Госдуме просят страны защитить права своих соотечественников на Украине

Москва, , 10:54 — REGNUM В Госдуме осудили отказ части западных постпредов в ООН обсуждать тему языкового геноцида на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Отказ демонстрирует глубину цинизма русофобского лобби в уважаемой международной организации», считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий убежден, что Россия не оставит усилий по защите прав русскоговорящего населения всеми доступными способами.

«Мы также призываем другие страны обратить внимание на положение своих соотечественников, которые проживают на территории Украины. Закон об исключительности украинского языка — шаг на пути укрепления идеологии нацизма в стране, претендующей на членство в едином европейском доме», — подчеркнул депутат.

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В поддержку проведения такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.