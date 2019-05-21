Соединённые Штаты увеличат число боевых кораблей ВМС до 355 единиц

Джэксонвилл, США, , 10:51 — REGNUM Вашингтон намерен увеличить число боевых кораблей ВМС США до 355 единиц. Об этом заявил вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс.

Пенс сделал это заявление в ходе выступления на базе военно-морской авиации в американском городе Джексонвилл.

«Мы профинансируем 55 кораблей в рамках оборонной программы будущих лет и доведём ВМС США до 355 боевых кораблей чуть больше чем за десятилетие», — приводит его слова пресс-служба администрации США.

Пенс также отметил, что это самая крупная за последние 20 лет программа развития Военно-морских сил США, предложенная американским президентом Дональдом Трампом.

Уже в 2019 финансовом году предполагается закупка 12 новых боевых кораблей.

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