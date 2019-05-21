Железняк: «Санкционые» призывы Зеленского указывают на зависимость

Москва, , 10:48 — REGNUM Попытки президента Украины Владимира Зеленского показать Вашингтону готовность выполнять указания по антироссийской пропаганде делают его ещё более зависимым от доставшихся по наследству проблем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Призыв Зеленского к США ужесточить санкции против России — не усиливают позиции нового президента Украины и не способствуют оздоровлению отношений с нашей страной», — отметил Железняк.

Пробежаться к Верховной раде, как по «красной дорожке», не достаточно, чтобы стать настоящим главой государства, способным вывести страну из состояния гражданской войны и глубокого социально-экономического кризиса, уверен депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России.