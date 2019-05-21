СМИ узнали, что Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

Вена, , 10:46 — REGNUM Представители Австрийской партии свободы (АПС), которые планируют досрочно выйти из коалиции с Австрийской народной партией, поддержат вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на свои источники.

«Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 мая канцлер Австрии Себастьян Курц предложил освободить от должностных обязанностей главу МВД страны Херберта Кикля из АПС. К такому решению Курца подтолкнул громкий скандал вокруг экс-вице-канцлера, бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

Читайте также: Все министры правительства Австрии от АПС уйдут в отставку — СМИ