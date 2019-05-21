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СМИ узнали, что Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

Политика

20 мая канцлер Австрии Себастьян Курц предложил освободить от должностных обязанностей главу МВД страны Херберта Кикля

Вена, 21 мая 2019, 10:46 — REGNUM  Представители Австрийской партии свободы (АПС), которые планируют досрочно выйти из коалиции с Австрийской народной партией, поддержат вотум недоверия канцлеру страны Себастьяну Курцу. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на свои источники.

«Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 мая канцлер Австрии Себастьян Курц предложил освободить от должностных обязанностей главу МВД страны Херберта Кикля из АПС. К такому решению Курца подтолкнул громкий скандал вокруг экс-вице-канцлера, бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

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Политическая жизнь Австрии
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