Полторак будет министром обороны Украины до принятия отставки Радой

Киев, , 10:52 — REGNUM Степан Полторак сохранит пост министра обороны Украины до тех пор, пока Верховная рада не примет его отставку, сообщило 21 мая информационное агентство «Укринформ».

Ранее чиновника вызвали в администрацию президента Украины. В данный момент там проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с главами фракций Верховной рады.

Напомним, вскоре после инаугурации нового президента Украины Степан Полторак опубликовал заявление об уходе.

Как сообщало ИА REGNUM, на странице Полторака в социальной сети Facebook появилось фото министра рядом с изображением разрушенного Кремля. Через некоторое время автор удалил снимок.

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