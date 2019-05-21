В ДР Конго огласили кандидатуру нового премьер-министра

Киншаса, , 10:50 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди назначил премьер-министром страны Сильвестра Илунга Илункамбу, передает ВВС Swahili.

«Президент совершил официальное назначение и добавил, что основными приоритетами нашего объединённого правительства станет улучшение уровня жизни граждан страны, а также возвращение мира и порядка», — сообщил Илунга в интервью журналистам после своего назначения.

Он также поблагодарил экс-президента Жозефа Кабилу за предложение его кандидатуры на пост премьер-министра.

Назначение премьер-министра в ДР Конго было отложено более, чем на три месяца, что вызвало беспокойство граждан страны.

Чисекеди подчеркнул, что правительство будет полностью сформировано после окончания переговоров с оппозиционными политическими партиями.

Ранее Сильвестр Илунго занимал пост советника по экономическим вопросам при правительстве Мобуту Сесеко.

78-летний политик занимает высшие посты в партии Жозефа Кабилы, а также является генеральным директором железнодорожной компании.