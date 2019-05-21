Глава ФСБ рассказал о возможностях террористов производить химоружие

Душанбе, , 10:41 — REGNUM Международные террористические группировки способны создавать химическое оружие. Для этого у них есть и материалы, и технологии производства. Такое заявление сегодня, 21 мая, в Душанбе на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ сделал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

Читайте также: Постпред Сирии при ООН назвал организаторов поставок химоружия в страну

Путин: Химоружие в Сирии применяют террористы

По его словам, ведомство получило достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности.

«Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов», — уточнил Бортников.

Он отметил, что в качестве средств доставки поражающих элементов боевики применяют беспилотные летательные аппараты.

Также по теме: Боевики готовят в Идлибе провокацию с химическим оружием — Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Минобороны РФ сообщило о готовящейся боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации в провинции Идлиб. Согласно информации российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, о планах членов незаконных вооруженных формирований сообщили жители населённого пункта Серакаб. По их словам, террористы готовят провокацию с использованием химических веществ и обломков российских авиационных фугасных боеприпасов, доставленных из других районов страны, чтобы впоследствии обвинить Воздушно-космических сил РФ в якобы применении «химического оружия».

Читайте ранее в этом сюжете: Коалиция США разбомбила склад химоружия террористов. Есть погибшие