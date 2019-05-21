Вторник, 21 Мая 2019 года
10:35:09 МСК

Коломойского обвинили в подготовке убийства

Политика

Заявление получил генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины

Вашингтон, 21 мая 2019, 10:30 — REGNUM  Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, являющиеся клиентами личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, обратились в правоохранительные органы Украины с заявлением против олигарха Игоря Коломойского, сообщило 20 мая «Радио Свобода».

Они утверждают, якобы олигарх им угрожал и готовил убийство:

«В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать с Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел на Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству», — сказано в заявлении.

Заявление адресовано министру внутренних дел Украины и генеральному прокурору. В ведомствах подтвердили факт принятия заявлений.

Напомним, в интервью программе «Схемы» Коломойский назвал Парнаса и Фрумана аферистами, которые зарабатывают на имени Джулиани, утверждая, что они близко с ним знакомы и могут решить любые вопросы с украинскими правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая скандальный олигарх прилетел в Киев на личном самолёте из Днепропетровска, куда он прибыл из Тель-Авива.

Читайте также: Самолёт Коломойского прилетел в Киев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить