Коломойского обвинили в подготовке убийства

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, являющиеся клиентами личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, обратились в правоохранительные органы Украины с заявлением против олигарха Игоря Коломойского, сообщило 20 мая «Радио Свобода».

Они утверждают, якобы олигарх им угрожал и готовил убийство:

«В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать с Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел на Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: приготовление к убийству», — сказано в заявлении.

Заявление адресовано министру внутренних дел Украины и генеральному прокурору. В ведомствах подтвердили факт принятия заявлений.

Напомним, в интервью программе «Схемы» Коломойский назвал Парнаса и Фрумана аферистами, которые зарабатывают на имени Джулиани, утверждая, что они близко с ним знакомы и могут решить любые вопросы с украинскими правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая скандальный олигарх прилетел в Киев на личном самолёте из Днепропетровска, куда он прибыл из Тель-Авива.

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