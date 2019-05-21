Материнский капитал России для жителей ПМР: чего ждут приднестровцы

Тирасполь, , 10:23 — REGNUM Вопрос материнского капитала для граждан России, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике, остается в повестке переговоров между Россией и Приднестровьем. Как передает ИА REGNUM, эта тема обсуждалась в ходе визита группы депутатов Госдумы России в Тирасполь.

Председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов рассказал о вопросах, решения которых на уровне Госдумы России ожидают приднестровцы. «Это в том числе гражданство для молодых людей, рожденных после 1992 года. У нас есть проблемные моменты с детьми-сиротами, у которых по паспортным данным нет родителей, а родителями выступает государство. Для этой категории молодых людей вопрос по гражданству пока не решен. Вопрос материнского капитала тоже находится в стадии рассмотрения. Мы прекрасно понимаем, что он не может быть решен в ближайшей перспективе, но, думаю, что над этим мы будем продолжать активно работать», — отметил Коршунов.

Депутат Госдумы РФ Антон Туров рассказал, по каким направлениям проводится работа в Госдуме. «Конечно, те вопросы, которые вы поднимаете, мы держим под контролем. Мы уже внесли изменения в ряд законодательных актов, которые связаны с гражданством. По материнскому капиталу у нас не решен только один вопрос, связанный с использованием капитала на улучшение жилищных условий. А другие возможности уже есть: получение образования через материнский капитал, получение возможности использовать средства на пенсионное обеспечение матери в дальнейшем. Эти все возможности граждане РФ, проживающие в Приднестровье, уже имеют», — подчеркнул он.

«Те вопросы, которые ставили передо мной жители Приднестровья, мне понятны, ясны и пути их решения. Совместно с правительством мы начнем решать их системно. Пропишем дорожную карту с указанием конкретных сроков. Нельзя затягивать с решением проблем. Это важно для проживающих здесь соотечественников», — заявил в свою очередь депутат Госдумы Александр Ярошук.

Глава комитета Верховного совета ПМР по образованию, науке и культуре Михаил Бурла поднял тему налаживания контактов между Приднестровским госуниверситетом и Калининградским университетом. «Этому может способствовать подписание договора о сотрудничестве между высшими учебными заведениями. Думаю, это важное и перспективное начинание», — сказал Ярошук.

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