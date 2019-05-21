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Замглавы Минприроды Калмыкии подозревается в получении взятки

Политика

Взятку «борзыми щенками» в СК сочли преступлением

Элиста, 21 мая 2019, 10:22 — REGNUM  Уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере возбуждено следственными органами в отношении заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ 21 мая. Дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Калмыкии.

По версии следствия, с июля 2018 года по март 2019 года подозреваемый получил от руководителей нефтедобывающих предприятий республики взятку в виде услуги имущественного характера — чиновнику оплатили аренду жилья на общую сумму 450 тыс. рублей.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже второе уголовное дело в отношении крупного чиновника, которое возбудили следственные органы Калмыкии за последние дни. Ранее стало известно о том, что дело по статье о превышении служебных полномочий возбуждено в отношении главы администрации столицы Калмыкии города Элисты Окона Нохашкиева. Он объявлен в розыск.

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