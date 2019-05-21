Во время выступления Трампа в США стало плохо троим его сторонникам

Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Троим жителям США, которым стало плохо во время выступления главы Белого дома Дональда Трампа в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания), была оказана необходимая помощь. Об этом сообщают американские телеканалы, транслировавшие выступление главы государства.

Президент США прерывал свое выступление каждый раз, когда кому-то из присутствовавших становилось плохо. Кроме того, Трамп призывал медиков не торопиться с оказанием помощи гражданам.

Отметим, что Трамп выступал в городе Монтурсвилл (штат Пенсильвания) перед своими сторонниками.

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