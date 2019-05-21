ФСБ: 5 тыс. террористов переброшены в Афганистане к границам СНГ

Душанбе, , 10:12 — REGNUM Почти 5 тыс. участников террористических групп находятся на севере Афганистана вблизи границ стран СНГ. Об этом директор ФСБ России Александр Бортников заявил в Душанбе на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств — участников СНГ.

Бортников отметил, что переброска террористов в северные провинции Афганистана вызывает особое беспокойство. Боевиков стягивает в регион группировка «Вилаят Хорасан», действующее в Афганистане и Пакистане отделение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В основном речь идет о воевавших в Сирии боевиках — гражданах стран СНГ. Террористы постоянно проникают в страны Содружества, сращиваются с организованной преступностью, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бортников рассказал об угрозе миру, исходящей от вдов, жён и детей террористов. Женщин вовлекают в террористическую деятельность, а детей с ранних лет воспитывают в атмосфере ненависти к представителям других культур и религий, пояснил он.

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