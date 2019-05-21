Председатель Си почтил память героев Великого похода коммунистов

Фучжоу, Китай, , 10:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин возложил корзину с цветами, а месте начала Великого похода китайских коммунистов в рамках своего инспекционного визита в провинции Цзянси, сообщает 21 мая газета China Daily.

Глава китайского государства и по совместительству генеральный секретарь Центрального военного совета КНР 20 мая отдал почести и возложил корзину с цветами у монумента, воздвигнутого в честь начала Великого похода китайских коммунистов (Чанчжэн) в уезде Юйду города Ганьчжоу в провинции Цзянси на востоке страны.

Таким образом председатель Си, побывав на месте начала легендарного похода армии китайских коммунистов из жного Китая до провинции Шэньси на севере через труднопроходимую горную местность.

Поход проходил с октября 1934 по октябрь 1936 года во время гражданской войны с силами Гоминьдана. Коммунисты отступали с контролируемых ими территории в разрозненных местах для того, чтобы объединиться в особом районе в городе Яньань