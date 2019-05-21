Фургал открестился от «Времени перемен» ЕР: «Не спекулируйте моим именем»

Хабаровск, , 09:58 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал публично «открестился» от нового движения краевых единороссов «Время перемен». Глава региона попросил единороссов не спекулировать его именем. Жители края обнаруживают в своих почтовых ящиках листовки с символикой «Времени перемен», в которых утверждается, что движение поддержано губернатором, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Но, как выяснилось, губернатор Хабаровского края не знал о том, что он поддерживает «новых единороссов»:

«Я могу поддержать личность, вне зависимости от партийной принадлежности. Но ни одну из партий я поддерживать не буду. Поэтому попросил бы сегодня не спекулировать моим именем. По-другому назвать то, что сегодня произошло, я не могу. Ставить телегу впереди лошади не надо. Это плохая игра. Прежде, чем о ком-то что-то заявить публично, нужно сначала спросить его мнение. У меня пока никто не спрашивал», — заявил Сергей Фургал в беседе с корреспондентом ИА «ДВ-Новости».

Однако листовки «Времени перемен» уже сделали своё дело. Хабаровские коммунисты публично укорили Сергея Фургала в «заигрывании с ЕР» на том основании, что народ выбирал оппозиционного губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в рядах хабаровских единороссов якобы произошёл раскол. Часть видных партийцев во главе с ректором ТОГУ Сергеем Иванченко выступила с громким заявлением о недопустимости внутрипартийных дрязг, а также о том, что в партии необходимы перемены. Своё движение они так и назвали — «Время перемен». Но раскола не произошло — движение нашло поддержку у первых лиц «Единой России». Сергей Фургал в эфире регионального телевидения заявил, что ознакомился с программой этого движения и поддерживает любые предложения, которые пойдут на пользу краю.